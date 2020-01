Libia, l'Italia si sfila dal documento finale al Cairo

L'Italia non ha firmato la dichiarazione conclusiva della riunione ministeriale del Cairo sulla Libia, giudicandola troppo sbilanciata. Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha invitato alla moderazione al fine di non spaccare l'Ue. Lo si è appreso a margine della riunione, durante la quale Di Maio "si è battuto per smussare la dura posizione degli altri Paesi nei confronti della Turchia e di Sarraj".