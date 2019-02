Libia, liberati i 14 lavoratori tunisini sequestrati dalle milizie

Sono stati liberati i 14 lavoratori tunisini sequestrati da una milizia armata giovedì a Zawouia, a una cinquantina di chilometri da Tripoli, in Libia. Lo si legge in una nota del ministero degli Esteri di Tunisi. In cambio del rilascio, i malviventi avevano chiesto la liberazione di un libico detenuto in Tunisia e condannato a un anno di carcere per reati di diritto comune. I tunisini sono in buona salute.