Libia, le forze di Al Sarraj riprendono il controllo di Sirte

Lunedì il portavoce delle forze di Haftar, Ahmed al Mismari, aveva annunciato la conquista di Sirte con "un'operazione veloce, durata solo tre ore". Secondo i media locali, la conquista della città è avvenuta dopo che le unità di Protezione e di Sicurezza della città libica si sono ritirate perché "tradite" dalla Brigata 604, una forza salafita creata dopo che la città era stata liberata dai jihadisti Isis, nel 2016.

Vertice straordinario a Bruxelles L'escalation militare ha fatto precipitare la possibilità di un vertice Ue in Egitto: quello previsto per l'8 gennaio è stato annullato. Il tema verrà affrontato dall'Unione europea oggi, 7 gennaio, in un vertice straordinario a Bruxelles al quale parteciperanno i ministri degli Esteri di Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna e l'alto rappresentante per le politiche Ue Josep Borrell. Lo ha fatto sapere Luigi Di Maio sottolineando: "La situazione sul terreno è molto delicata, ma questo non significa che l'Ue debba restare immobile. Ne ho parlato a Roma con Borrel, con il quale abbiamo affrontato anche il dossier iraniano". Di Maio andrà comunque a Il Cairo l'8 gennaio per incontrare il suo omologo egiziano e parlare anche di Libia.