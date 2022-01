Libia, l'Onu rinnova per tre mesi la missione Unsmil

ansa

Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha approvato all'unanimità una risoluzione con cui estende il mandato della missione in Libia (Unsmil) per tre mesi, fino al 30 aprile. L'accordo sul rinnovo tecnico del mandato di Unsmil, giunto alla scadenza naturale, è arrivato dopo che a causa dello stallo tra Stati Uniti e Russia i Quindici non sono riusciti a trovare un accordo su un'estensione più ampia della missione.