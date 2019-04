Libia, il bilancio degli scontri sale a 264 morti e 1.266 feriti

E' salito a 264 morti e 1.266 feriti il bilancio delle vittime del conflitto in corso in Libia. Lo riferisce l'Organizzazione mondiale della Sanità, aggiornando i dati raccolti dall'inizio degli scontri armati a Tripoli e dintorni. Ammontano a oltre 35mila gli sfollati. Numerosi gli edifici distrutti, tra cui diversi ospedali. "La situazione è entrata in una fase cruciale", fanno sapere le autorità.