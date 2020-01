Libia, il governo Sarraj dice sì a Putin ed Erdogan per il cessate il fuoco

Il Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale libico (Gna) "accoglie con favore qualsiasi appello alla ripresa del processo politico e ad allontanare lo spettro della guerra , in conformità con l' Accordo politico libico e il sostegno alla Conferenza di Berlino patrocinata dall'Onu". Lo si legge in una nota pubblicata dopo l'incontro tra Putin ed Erdogan nel quale è stato proposto "un cessate il fuoco da domenica ".

La Camera dei rappresentanti della Libia "accoglie con favore l'appello dei presidenti di Turchia e Russia per un cessate il fuoco a Tripoli e conferma che l'esercito libico ha il diritto di proteggere la capitale e il popolo libico".

In precedenza anche il ministro Luigi Di Maio si era espresso fortemente a favore di un cessate il fuoco in Libia. "In questo momento siamo di fronte a un'occasione storica di lavorare insieme ai Paesi vicini alla Libia per trovare una soluzione alla tregua, che è il nostro obiettivo principale".