Libia, fossa comune con cento corpi trovata alle porte di Sirte

"Quasi 100 corpi" sono stati trovati in una fossa comune "a ovest della città di Sirte", in Libia. Lo riferisce la Mezzaluna rossa libica avvertendo che la riesumazione è ancora in corso e il numero di cadaveri "potrebbe crescere". Una "fonte militare" citata dalla stampa locale ha spiegato che i corpi potrebbero essere di terroristi dell'Isis che controllarono per un anno e mezzo la città dal giugno 2015 al dicembre 2016.