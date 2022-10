Libia, si teme disastro ambientale per perdita combustibile a Tripoli

In Libia le autorità temono un possibile disastro ambientale per la perdita di combustibile da uno dei serbatoi fatiscenti della centrale elettrica a Tripoli.

L'allarme è stato lanciato dalla Società libica per la conservazione della fauna, per la quale "le fuoriuscite proseguono da due settimane e le autorità competenti non hanno adottato misure pratiche per far fronte a questo disastro". L'olio combustibile ha ormai raggiunto le acque del Mediterraneo.