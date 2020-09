Libia, Di Maio in missione a Tripoli per dossier economici e tregua

In un momento delicato per il governo della Libia, guidato da Al Sarraj e sostenuto dalla comunità internazionale, il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio è volato in missione a Tripoli. Oltre al sostegno per una tregua duratura, la Farnesina vuole riattivare la Commissione italo-libica sulle questioni economiche in sospeso, come i crediti vantati dalle aziende italiane e "l'autostrada della pace", un progetto approvato all'epoca con Gheddafi.