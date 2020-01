Libia, Di Maio: "Guerra per procura, fermare ogni interferenza esterna"

"Quella che abbiamo davanti è una guerra per procura". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che a Tunisi ha incontrato il presidente tunisino Kais Said per discutere della situazione in Libia. "Dobbiamo fermare ogni interferenza esterna. Bisogna smetterla di vendere armi. Deve prevalere la via diplomatica", ha aggiunto il titolare della Farnesina.