Libia, Conte: "Tregua precaria se non viene garantita la stabilità"

"Il cessate il fuoco può risultare una misura molto precaria se non inserito in uno sforzo della comunità internazionale per garantire stabilità alla Libia". Lo ha detto Giuseppe Conte in una conferenza stampa ad Ankara, dopo l'incontro con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Il presidente del Consiglio ha poi rivolto un appello a tutti i libici: "Se vogliono aprirsi alla piena vita democratica, troveranno sempre nell'Italia un alleato".