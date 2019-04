Libia, Conte: oltre 18mila sfollati, serio rischio crisi umanitaria

Per il premier Giuseppe Conte c'è "il rischio concreto" che la presenza di "oltre 18mila sfollati" in Libia possa provocare una crisi umanitaria. Il presidente del Consiglio, riferendo al Senato sul Paese, ha inoltre sottolineato come la situazione sia "motivo di forte preoccupazione per l'Italia, l'Europa e la comunità internazionale", ma al momento non ci sarebbe pericolo per un aumento dei flussi migratori verso l'Italia o altri territori Ue.