Libia, Conte: conseguenze su flussi migratori e produzione petrolio

Nel question time alla Camera, il premier Conte ha detto che "la situazione in Libia" può avere "conseguenze sui flussi migratori e sulla stabilità della produzione petrolifera". "Lavoriamo per una rapida de-escalation del conflitto e l'avvio del processo politico", ha aggiunto. Il presidente del Consiglio ha ricordato inoltre che l'Italia ha chiesto all'Onu di avviare indagini sul bombardamento al centro di detenzione per migranti a Tripoli.