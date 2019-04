Libia, Consiglio di Sicurezza dell'Onu: "Stop ad azioni militari"

I membri del Consiglio di Sicurezza dell'Onu hanno espresso "profonda preoccupazione per le attività militari a Tripoli, che mettono a rischio la stabilità del Paese e le prospettive per una soluzione politica alla crisi". In una dichiarazione chiedono "all'Esercito Nazionale Libico del generale Khalifa Haftar di fermare tutte le attività militari", e "a tutte le parti una de-escalation perché non può esserci una soluzione militare al conflitto".