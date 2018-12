Libia, barcone per giorni alla deriva: morti 14 migranti

Stavano tentando di raggiungere l'Europa a bordo di un barcone di legno i 14 migranti morti al largo delle coste libiche. Il portavoce delle forze di sicurezza di Misurata, colonnello Hisham Aldwaini, ha detto che l'imbarcazione su cui viaggiavano è stata recuperata al largo della città portuale libica con due cadaveri. Altri 12 profughi erano stati gettati in mare. Sembra che la barca abbia vagato per giorni in mare senza acqua né cibo.