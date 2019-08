Libia, appello Unchr: "Sostegno umanitario per i 268mila sfollati"

Il vice Alto commissario dell'Unhcr per i Rifugiati, Kelly T. Clements, ha chiesto "sostegno umanitario" per la popolazione in Libia. Clements, in visita a un centro per i rifugiati libico, ha rivolto un appello alla comunità internazionale per dare aiuto agli oltre 268mila sfollati, 120mila dei quali causati dall'offensiva del generale Khalifa Haftar. "La popolazione libica soffre immensamente e non deve essere abbandonata", ha detto.