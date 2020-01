Libia, ambasciata Usa: "Dialogo politico unica via per pace"

"L'ambasciata degli Stati Uniti in Libia condanna l'escalation militare a Tripoli dei giorni scorsi, incluso l'attacco del 4 gennaio da parte delle forze affiliate all'Lna contro il collegio militare di Hadaba che secondo quanto riferito ha ucciso almeno 30 studenti addestrati per essere una forza di sicurezza per la capitale libica. Condanniamo anche gli attacchi negli ultimi giorni contro l'aeroporto Mitiga di Tripoli", recita una nota.