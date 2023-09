Libia, stato d'emergenza per l'alluvione: dal Cdm 5 milioni di euro

In merito alla Libia, il Cdm ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero, della durata di sei mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi che hanno colpito Il Paese africano il 10 settembre.

Sono stati stanziati per l'intervento 5 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.