Liberia, incendio in una scuola coranica: almeno 26 bimbi morti

Almeno 26 bambini sono morti nell'incendio di una scuola coranica in Liberia. Lo ha confermato in un tweet la Radio pubblica. La tragedia, di cui non si conoscono ancora le cause, è avvenuta a Paynesville, un sobborgo commerciale della capitale Monrovia. "Prego - ha scritto su twitter il presidente liberiano George Weah - per le famiglie dei bambini morti. Questo è un momento difficile per tutta la Liberia".