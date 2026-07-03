Libano, Unicef: "Centomila bambini rischiano di perdere l'anno scolastico"

Sono centomila i bambini che, in Libano, rischiano di ritrovarsi senza scuola all'inizio del prossimo anno scolastico e che, di conseguenza, potrebbero perdere un anno solare di lezioni. È il dato allarmante diramato dall'Unicef tramite un comunicato che ha reso noto che 340 istituti scolastici pubblici e privati sono stati danneggiati dalla guerra mentre diciassette sono andati completamente distrutti. Se entro l'autunno non verranno intraprese misura urgenti di ristrutturazione dei poli danneggiati, e di costruzione di altri istituti, le conseguenze del conflitto peseranno anche sul futuro dell'istruzione dei piccoli.