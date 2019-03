Libano: su Golan gli Usa non possono fare come vogliono

La decisione di Donald Trump di riconoscere la sovranità di Israele sulle alture del Golan non è legittima e influisce anche sugli interessi del Libano. Lo ha detto il presidente del Paese dei cedri, Michel Aoun, sottolineando come questa presa di posizione dimostri sempre più come il Medioriente sia "diventato ostaggio delle relazioni tra la Russia e gli Stati Uniti".