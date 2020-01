Libano, scontri a Beirut tra polizia e manifestanti: decine di feriti

Scontri tra manifestanti e polizia nel centro di Beirut, capitale del Libano. Gli agenti di polizia in tenuta anti-sommossa hanno utilizzato lacrimogeni e idranti per disperdere la folla, intenzionata a penetrare nella zona fortificata che protegge il parlamento. Si registrano decine di feriti, ma non si hanno cifre esatte. Il presidente della Repubblica Michel Aoun ha ordinato all'esercito di intervenire.