Libano, l'Ue si prepara a sanzioni mirate per responsabili stallo politico

Il Consiglio dell'Ue ha adottato un quadro per misure restrittive mirate in considerazione della situazione in Libano. Il quadro prevede la possibilità di imporre sanzioni nei confronti di persone ed entità responsabili di compromettere la democrazia o lo Stato di diritto in Libano. Le sanzioni prevedono: per le persone, il divieto di viaggio nell'Ue e il congelamento dei beni; per le entità, il congelamento dei beni.