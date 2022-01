Libano, l'ex premier Hariri lascia la vita politica e boicotta le elezioni

ansa

L'ex premier libanese Saad Hariri ha annunciato oggi che intende ritirarsi dalla vita politica e che non parteciperà alle prossime elezioni legislative previste in Libano a maggio. Il figlio ed erede politico del defunto ex primo ministro Rafiq Hariri ha poi invitato anche la Corrente del Futuro, il partito che ha diretto per anni, a seguire il suo esempio.