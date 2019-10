Libano, il premier Hariri "inguaiato" dalla modella-amante: lei per evitare grane col fisco confessa la relazione (e i milioni di dollari di regali)

E' una rivolta social quella che si sta svolgendo in Libano ma stavolta non c'entra la "primavera araba". Nel mirino c'è il premier Saad Hariri che ha da poco annunciato una manovra "lacrime e sangue" a causa della crisi economica. Lui, però, sposato e padre di tre figli è stato inguaiato dall'amante sudafricana, una modella di bikini che per giustificare al Fisco il suo tenore di vita ha reso pubblica la relazione extra coniugale.

A rendere pubblico lo scandalo è stato il New York Times che ha ricostruito la vicenda. Tutto nasce quando il Fisco del Sud Africa decide di indagare sullo strano tenore di vita tenuto da Candice van der Merwe, di professione modella, che in un anno è passata dal dichiarare 5mila dollari all'anno a comprarsi una mega villa con piscina in una zona lussuosa di Citta del Capo.

Secondo gli agenti fiscali lei, figlia di un noto costruttore locale che aveva già avuto guai con le tasse, starebbe occultando fondi del padre. Lei invece non ci sta e passa al contrattacco: "Quei soldi sono frutto di regali di un mio spasimante mediorientale", fa scrivere agli avvocati che chiedono una risarcimento danni per 65 milioni di dollari perché "la persecuzione ha causato la fine della relazione e la perdita di benefici finanziari".

E il nome del facoltoso amante arriva in pochissimo tempo. Si tratta di Saad Hariri, attuale premier libanese che all'epoca della relazione extra coniugale non aveva incarichi politici. Nessuna legge è stata infatti infranta da lui. Ma l'imbarazzo politico-familiare è però evidente. Durante la scappatella Hariri avrebbe donato oltre 16 milioni di dollari alla sua Candice sotto forma di regali (come auto di lusso e gioielli) e denaro contante.