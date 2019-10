Libano, Hariri si dimette dall'incarico di premier

Il premier libanese Saad Hariri si è dimesso dall'incarico a seguito delle violente proteste che hanno scosso il Paese. "E' diventato necessario per noi dare vita a un grande shock per risolvere la crisi", ha affermato in un discorso televisivo. "Le mie dimissioni arrivano in risposta alle richieste delle strade del Libano. Le posizioni politiche vanno e vengono, la dignità e la sicurezza del Paese sono più importanti", ha aggiunto.