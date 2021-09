Libano, dopo 13 mesi di stallo politico nasce il governo Mikati

Ansa

Dopo 13 mesi di vuoto e stallo istituzionali e 7 settimane dopo la sua nomina, il premier incaricato Najib Mikati ha annunciato dal palazzo presidenziale libanese di Baabda di aver ottenuto l'approvazione del presidente della Repubblica Michel Aoun per formare il tanto atteso nuovo governo. Per l'esecutivo il primo passo sarà la negoziazione con le istituzioni finanziarie internazionale degli aiuti per il Paese ormai al collasso economico.