Libano, decine di migliaia ancora in piazza contro il governo

Decine di migliaia di libanesi sono scesi in piazza per il quarto giorno consecutivo nelle principali città del Paese per manifestare contro la corruzione, la crisi economica e le nuove tasse imposte dal governo. "La gente non ce la fa più", "non ci sono buone scuole, né elettricità né acqua", sono alcune delle rivendicazioni della protesta, la più imponente da cinque anni a questa parte.