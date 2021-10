Lettera Ue alla Romania: chiarisca su giustizia

dal-web

Bruxelles è "preoccupata" per il rispetto dello stato di diritto in Romania. "La Commissione europea ha inviato una lettera al governo di Bucarest in merito alla decisione della sua Corte costituzionale dell'8 giugno su una serie di riforme romene nell'area del sistema giudiziario". Lo rende noto il commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders, su Twitter. La Romania ha quattro settimane di tempo per presentare i suoi chiarimenti.