Lei ha 102 anni e lui 100: dopo un breve fidanzamento, decidono di sposarsi

Non è mai troppo tardi per amare. Lo dimostrano John e Phyllis Cook, due anziani di rispettivamente 100 e 102 anni che, dopo un anno di fidanzamento, hanno deciso di sposarsi. La coppia ha detto sì in Ohio (Stati Uniti) la scorsa settimana. Ora vivono nella residenza per anziani dove si sono conosciuti e dove è sbocciato il loro amore. "Ci siamo innamorati. So che può sembrare inverosimile alla nostra età, ma ci siamo innamorati davvero", ha detto Phyllis alla testata statunitense WNWO. "Cosa facciamo quando stiamo insieme? Beh, probabilmente non dovrei dirvelo", ha invece ironizzato John.