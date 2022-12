Ucraina, Lavrov: da Occidente rischi scontro potenze nucleari

Secondo Sergey Lavrov "il corso politico dell'Occidente, che mira alla totale repressione della Russia, è estremamente pericoloso: presenta rischi di uno scontro armato diretto tra potenze nucleari".

Lo afferma il ministro degli esteri russo, in un'intervista all'agenzia Tass. Lavrov ha sottolineato che Mosca ha affermato più volte che non ci possono essere vincitori in una guerra nucleare e che "non deve mai essere scatenata".