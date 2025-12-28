Logo Tgcom24
Mondo
il ministro russo

Lavrov: il "partito della guerra" europeo è pronto ad andare fino in fondo

28 Dic 2025 - 07:45
© Ansa

"Il 'partito della guerra' europeo è pronto ad andare fino in fondo con le sue idee anti-russe". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov in un'intervista alla Tass. "È difficile dire se leader come Ursula von der Leyen, Merz, Starmer, Macron e altri abbiano raggiunto un punto di non ritorno. Quello che vediamo è che finora il 'partito della guerra' europeo ha investito il proprio capitale politico nell'infliggere una sconfitta strategica alla Russia ed è pronto ad andare fino in fondo", ha affermato il ministro russo.

