Lavrov: "Occidente ha impedito all'Ucraina di proseguire negoziato"

"L'Occidente ha impedito all'Ucraina di proseguire i negoziati con la Russia".

E' quanto ha spiegato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un'intervista a un'emittente bosniaca, ripresa dalle agenzie russe. Lavrov ha ricordato che l'Ucraina, "due mesi fa", aveva avanzato delle "proposte" su come mettere fine al conflitto. Ma "il giorno successivo", in occasione di un incontro tra le parti negoziali a Istanbul, in Turchia, "l'Occidente ha impedito agli ucraini di continuare" il processo avviato.