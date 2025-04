Lascia una lattina e una noce di cocco sull'isola più remota del mondo: arrestato

Si chiama Mykhailo Viktorovych Polyakov, ha 24 anni ed è cittadino americano. È stato arrestato dalla polizia indiana in pieno Golfo del Bengala per colpa di una lattina di Coca Cola, Diet Coke per la precisione. O meglio, è stato arrestato per colpa della sua smania di andare in luoghi estremi in giro per il mondo per mostrare sul suo canale YouTube le sue bravate. Solo che questa volta gli è andata male.