L'Arabia Saudita riapre frontiere e spazio aereo al Qatar

L'Arabia Saudita ha revocato l'embargo sul Qatar, riaprendo il suo spazio aereo e le frontiere con il Paese, in quelli che sono considerati i primi passi per porre fine alla crisi nel Golfo. L'annuncio è stato fatto dal ministero degli Esteri del Kuwait e arriva alla vigilia del vertice tra i leader arabi del Golfo, che si terrà martedì in Arabia Saudita e sarà presieduto dal re saudita Salman.