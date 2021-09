Lady Huawei ringrazia Xi: "Ha a cuore la sicurezza di tutti i cinesi"

Ansa

Appena rientrata in Cina, a Shenzhen, Lady Huawei ha ringraziato pubblicamente il presidente Xi Jinping. "Ha a cuore la sicurezza di ogni cittadino cinese, inclusa me", ha detto il direttore finanziario del colosso tlc, Meng Wanzhou, aggiungendo di essere commossa dall'interesse mostrato dal leader di Pechino nei suoi confronti. Ha poi espresso la sua riconoscenza per le agenzie governative che l'hanno aiutata nei suoi tre anni in Canada.