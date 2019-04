La Spagna al voto, verso vittoria socialista ma senza maggioranza

Santiago Abascal (Vox) - Quarantatré anni, ex militante del PP minacciato dall'Eta in gioventù, è l'outsider che potrebbe rompere ogni equilibrio. Ha, infatti, introdotto una novità nel panorama politico spagnolo con Vox, formazione ultranazionalista, anti-immigrazione e anti-femminista che secondo i sondaggi si attesta al 10% in un Paese in cui l'estrema destra era quasi inesistente. Marginale fino ad appena qualche mese fa Abascal, barba impeccabilmente tagliata e sguardo penetrante, ha tratto beneficio dal suo discorso molto duro contro il separatismo catalano. Dettando l'agenda mediatica a colpi di dichiarazioni polemiche, attacca i media classici e si serve in modo massiccio dei social network per fare campagna elettorale