La Regina priva Harry e Meghan di titoli e incarichi come patroni

Harry e Meghan avevano lasciato il mondo a bocca aperta quando hanno annuciato la loro intenzione di separarsi dalla royal family per cercare la loro indipendanza. La Megxit è diventata ufficiale dal 1 marzo 2020, ma tra i Duchi di Sussex e la corona era stato concordato un anno di transizione al termine del quale la situazione sarebbe stata riesaminata. Con la scadenza alle porte, la coppia ha chiesto alla Regina di poter prolungare la fase intermedia, proprio per non perdere il loro ruolo all'interno di alcune organizzazioni a loro particolarmente care.

Buckinham Palace ha riflettuto sulla proposta, ma alla fine l'esito è stato negativo. Elisabetta ha comunicato "in una lettera dopo una conversazione con il Duca" la decisione di privare Harry e Meghan degli incarichi di patroni. Senza più obblighi di rappresentanza e impegni ufficiali in nome della Corona, Harry e Meghan (insieme ad Archie e al bebè in arrivo) saranno liberi di costruirsi un futuro in America con l'autonomia che hanno tanto desiderato.

