La Normandia commemora il D-Day a 77 anni dallo sbarco alleato

ansa

A 77 anni dallo sbarco alleato, primo passo verso la sconfitta della Germania e del nazismo in Europa, la Normandia commemora il D-Day, pur con cerimonie sottotono a causa delle restrizioni per il coronavirus. Veterani e famiglie dei soldati caduti di Stati Uniti, Gran Bretagna e Canada non hanno infatti potuto arrivare in Francia per prendere parte alla commemorazione.