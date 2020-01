La Germania: il 19 gennaio la conferenza di Berlino sulla Libia

La conferenza di Berlino sulla Libia dovrebbe tenersi il 19 gennaio: lo ha comunicato (ma solo ufficiosamente) la Germania ai Paesi partecipanti, tra cui l'Italia. Roma, attraverso il ministro Di Maio, aveva sollecitato più volte i tedeschi, anche in sede europea, ad indicare quanto prima una data per il summit. "I preparativi - ha spiegato il portavoce della Merkel - sono in corso, e .la conferenza dovrebbe tenersi in ogni caso a gennaio a Berlino".