La Germania al voto, sfida Scholz-Laschet per il dopo Merkel

La Germania è chiamata al voto per le elezioni legislative: è sfida tra il socialdemocratico Olaf Scholz (Spd) e Armin Laschet della Cdu-Csu per il dopo Merkel. La cancelliera tedesca è rimasta in carica per quattro mandati consecutivi, dal 2005 al 2021. L'Europa guarda con il fiato sospeso le scelte di Berlino che orienteranno il futuro dell'Unione.