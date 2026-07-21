La Francia vieta i social network ai minori di 15 anni

Via libera definitivo del Parlamento della Francia al disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni. Si tratta di una prima assoluta al livello europeo. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 1° settembre: l'obiettivo della norma è tutelare la salute di bambini e adolescenti. La riforma, voluta dal presidente Emmanuel Macron per lottare contro "il far west" dei social network, è stata approvata dall'Assemblea Nazionale con 279 voti favorevoli e 81 contrari, dopo il semaforo verde del Senato.