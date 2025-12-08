Logo Tgcom24
La Francia esorta suoi cittadini in Benin a "restare confinati"

08 Dic 2025 - 06:40
La Francia ha esortato i suoi cittadini in Benin "a esercitare la massima cautela e, in particolare, a rimanere confinati", citando "una situazione ancora instabile" in seguito all'annuncio del fallito tentativo di colpo di Stato, secondo una dichiarazione rilasciata dal ministero degli Affari Esteri. La Francia "condanna il tentato colpo di Stato" in Benin e "si mobilita per garantire la sicurezza della comunità francese" nel Paese, dove la Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale (ECOWAS) ha appena annunciato lo schieramento di truppe a sostegno "del governo e dell'esercito repubblicano".

