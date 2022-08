La First Lady Jill Biden positiva al Covid: negativo il presidente Usa

Jill Biden è positiva al Covid.

Lo afferma la Casa Bianca, sottolineando che dopo essere risultata negativa lunedì al test di routine, la First Lady ha iniziato ad accusare sintomi simili a quelli della febbre. Il tampone molecolare eseguito è quindi risultato positivo. Joe Biden, invece, è risultato negativo al test rapido per il Covid a cui è stato sottoposto. Il presidente americano, dopo essersi contagiato, aveva avuto una ricaduta che lo aveva costretto all'isolamento per un periodo prolungato.