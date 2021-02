La figlia di Bill Gates si vaccina contro il Covid e sbeffeggia i negazionisti: "Nessun microchip impiantato"

Ha scelto l'ironia contro una delle teorie del complotto più diffuse sui vaccini, secondo la quale la pandemia sarebbe una copertura per un piano che in realtà vuole impiantare microchip tracciabili. Bill Gates sarebbe il regista occulto di questo piano distopico. Secondo i cospirazionisti online il genio dell'informatica, che, con la sua Fondazione, si è impegnato da subito nella ricerca di un vaccino sottolineando l'importanza di renderlo accessibile a tutti, avrebbe creato la pandemia per approfittarne e guadagnarci in combutta con esperti e case farmaceutiche.

La figlia di Gates è studentessa di Medicina e aspirante medico e spiega di aver effettuato la prima dose di mRNA, cosa che definisce "un privilegio", ma nonostante questo evidenzia che "indosserà ancora una mascherina (o due!) dopo aver ricevuto anche la seconda dose". "È passato più di un anno dall'emersione della variante SarsCOV2- sottolinea ancora Jennifer Gates - e ora abbiamo più soluzioni, comprese le immunizzazioni, per aiutare a proteggere i singoli e le comunità.

Come studentessa di medicina e aspirante medico, sono grata del fatto che mi darà protezione e sicurezza per la mia futura pratica". "Inviterei tutti a leggere di più e a considerare l'opzione quando viene fornita la possibilità - prosegue - più persone vengono immunizzate, più le nostre comunità sono sicure per tutti". "I nostri operatori sanitari - conclude Jennifer Gates - hanno lavorato instancabilmente per salvare più vite possibili, e questo vaccino non farà altro che aumentare la loro capacità di successo".