La Croazia contro gli eurodeputati Pd in visita al campo profughi: "Provocazione" | Esponenti dem: "Ci aspettavamo le scuse"

Afp

Non si placano le polemiche per la visita di sabato di quattro eurodeputati italiani del Pd, bloccati dagli agenti al confine tra Croazia e Bosnia, per verificare le condizioni di vita dei migranti ne campo profughi di Lipa a Bihac. Per Zagabria "non era altro che una ennesima provocazione contro la polizia croata" e un "tentativo di screditare la reputazione" del Paese. Sorpresi gli esponenti dem: "Ci aspettavamo delle scuse, non delle false accuse".