La Corea del Nord testa un nuovo missile lanciato da un sottomarino

La Corea del Nord ha testato con successo un nuovo missile balistico lanciato da un sottomarino, La conferma è arrivata da fonti militari di Seul, secondo le quali Pyongyang ha effettuato il lancio da un'unità in navigazione vicino al porto di Wonsan, sulla costa sud-est, verso il mare del Giappone. Il missile ha volato per circa 450 km e ha raggiunto un'altitudine di 910 km prima di finire in mare.