La Cina firma un mega accordo commerciale con altri 14 Paesi

Quindici Paesi dell'Asia-Pacifico hanno firmato il più grande accordo di libero scambio al mondo. Il Regional Comprehensive Economic Partnership include le 10 economie dell'Asean insieme a Cina, Giappone, Corea del Sud, Nuova Zelanda e Australia, che rappresentano circa il 30% del Pil globale. L'accordo viene visto anche come un tentativo della Cina di estendere la propria influenza.

Proposto per la prima volta nel 2012, l'accordo è stato siglato alla fine di un vertice dei Paesi del sudest asiatico, con diversi leader impegnati a risollevare le economie colpite dalla pandemia del Covid-19. L'India non ha firmato sui timori di un aumento del suo deficit commerciale con la Cina, ma potrebbe esplicitamente aderire in un secondo momento.