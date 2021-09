La missione cinese presso l'Ue ha espresso "ferma opposizione" al rapporto sulle 'Relazioni politiche e cooperazione Ue-Taiwan', adottato dalla commissione per gli affari Esteri del Parlamento europeo. "Queste mosse costituiscono gravi violazioni del principio della 'Unica Cina' e minano fiducia e cooperazione reciproche tra Cina e Ue", ha rilevato un portavoce in una nota.

Sottolineando che il principio della 'Unica Cina' funge da fondamento politico per l'instaurazione e lo sviluppo delle relazioni diplomatiche tra Pechino e Bruxelles, il portavoce ha esortato "il Parlamento europeo a mantenere l'impegno e a portarlo avanti con azioni concrete. Esortiamo la commissione competente e i deputati competenti del Parlamento europeo ad apprezzare la delicatezza della questione di Taiwan, correggere immediatamente le loro parole e azioni sbagliate e a svolgere un ruolo positivo e costruttivo nel sostenere il fondamento politico delle relazioni Cina-Ue", ha affermato.

Pechino, che considera l'isola una provincia "ribelle" destinata a essere riunificata anche con l'uso della forza, se necessario, reagisce con rabbia su un tema che è di "affari interni" e non ammette "intrusioni esterne". Nel rapporto adottato ieri, gli eurodeputati hanno sostenuto l'opportunità di intessere relazioni più strette e di avviare "un partenariato più forte" tra l'Ue e Taiwan. Inoltre, hanno salutato l'isola "come partner chiave dell'Ue". Il rapporto ha espresso "grave preoccupazione" per le tensioni militari, le pressioni, le esercitazioni di assalto e le violazioni dello spazio aereo oltre alle campagne di disinformazione da parte della Cina contro Taiwan.

E ha esortato l'Ue "a fare di piu' per affrontare queste tensioni, per proteggere la democrazia di Taiwan e lo status dell'isola quale importante partner dell'Ue e un alleato democratico nel contesto Indo-Pacifico".