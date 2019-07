La Cina avverte Taiwan: "Siamo pronti all'uso della forza per la riunificazione"

La Cina ha dichiarato che non rinuncerà all'uso della forza per riunificare Taiwan e ha promesso di adottare tutte le misure militari necessarie per sconfiggere i "separatisti". Nel libro bianco sulla difesa nazionale pubblicato mercoledì, e che a distanza di anni non precisi viene aggiornato, la Cina ha elencato tra le sue massime priorità la volontà di contenere "l'indipendenza di Taiwan" e combattere le forze separatiste in Tibet e nello Xinjiang.